Syrie : les partisans de Bachar el-Assad s'organisent pour un coup d'État

Ces derniers mois, au moins 80 personnes ont été tuées dans des affrontements entre les forces de sécurité syriennes et les fidèles de Bachar el-Assad, le président syrien déchu. Les combats se sont principalement déroulés dans les villes côtières de Tartous et Lattaquié, bastions de la communauté alaouite.

Les forces loyalistes s'appuient essentiellement sur la 4e division de Maher al-Assad, frère du dictateur déchu, ainsi que sur les 42e et 25e brigades fidèles à la famille Assad. Plusieurs groupes armés ont fait leur apparition, dont le Bouclier de la Côte, le Conseil militaire pour la libération de la Syrie et les Hommes de la Lumière. Parallèlement, de nouvelles organisations militaires considérées comme loyales au régime d'Assad ont émergé ces dernières semaines.

Il s'agit de dizaines, voire de centaines d'officiers qui se réorganisent dans une structure hiérarchique, dont des dizaines de pilotes, tous placés sous le commandement d'officiers supérieurs de la communauté alaouite. Les estimations font état de 168 000 combattants ayant appartenu à l'armée d'Assad, désormais dispersés à travers la Syrie, dont des dizaines de milliers sont armés. C'est sur cette base que les proches de la famille Assad et les officiers supérieurs fidèles au régime effondré comptent se réorganiser pour déstabiliser le pouvoir d'al-Sharaa.

À la tête de cette initiative se trouve Rami Makhlouf, cousin d'Assad et milliardaire syrien, homme d'affaires dans les secteurs du pétrole, du gaz, des télécommunications, de la banque, du tourisme et de l'immobilier, qui aurait perdu des sommes considérables lors de la chute d'Assad et de sa fuite en Russie. Bien qu'ayant été en conflit par le passé avec Bachar al-Assad et son épouse, Makhlouf lutte apparemment aujourd'hui pour ses intérêts et agit contre le gouvernement d'al-Sharaa. Il est également connu pour ses relations solides en Russie, où Assad a trouvé refuge.

À ses côtés opère Souheil Hassan, ancien général de l'armée d'Assad surnommé "le Tigre" en référence aux unités spéciales qui assuraient la sécurité de l'ancien président syrien. Hassan, ancien membre de l'armée de l'air et des forces spéciales, séjournerait en Russie, mais des médias arabes affirment qu'il s'est récemment rendu au Liban, en Irak et même en Syrie, où il aurait rencontré des opposants au président syrien actuel et, en Irak, des milices pro-iraniennes.

Le troisième personnage clé est Kamal Hassan, ancien chef du renseignement syrien. Bien qu'en conflit avec Rami Makhlouf, il partage le projet de renverser le gouvernement d'al-Sharaa. Divers médias arabes affirment qu'il aurait établi des contacts avec des responsables israéliens et même visité Israël, mais ces informations n'ont pu être vérifiées.

Les officiers syriens alaouites fidèles à Assad disposent déjà d'un quartier général dans un hôtel de la région de la Bekaa au Liban. Ils ont créé des comités populaires en Syrie servant de forces de mobilisation et financent des milliers de combattants, principalement grâce aux entreprises de Makhlouf.

Selon des sources syriennes, ces officiers auraient déjà pris contact avec des déçus du régime d'al-Sharaa, qui s'est placé sous protection américaine et s'est retourné contre ses anciens alliés de Daech. Lundi, des médias israéliens ont rapporté que des renseignements reçus par Israël indiquent une intention iranienne d'éliminer le président syrien.