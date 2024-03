Syrie : nouvelles frappes aériennes attribuées à Israël sur Damas

Les systèmes de défense aérienne syriens ont été activés dans la nuit de lundi à mardi pour faire "face à des cibles israéliennes dans le ciel de Damas", a rapporté le site d'information affilié à l’opposition syrienne, Voice of the capital. Selon le ministère syrien de la Défense, Israël a attaqué "un certain nombre de points militaires depuis les airs", ajoutant que "des missiles ont été interceptés dans le ciel au-dessus de Damas" tout en précisant qu’aucune victime n’était à déplorer. Les frappes attribuées à Israël visaient des positions militaires dans la région d'al-Qalamoun, à la périphérie de Damas, selon le site d’information.

Lundi, Voice of the capital rapportait déjà une attaque présumée israélienne à Damas. L’armée israélienne aurait donc mené des frappes en Syrie deux jours de suite, fait assez inhabituel. Le site a affirmé que les frappes de lundi visaient des infrastructures du Hezbollah dans la campagne aux abords de la capitale et que des explosions avaient été entendues à la suite des explosions de dépôts de munitions appartenant au groupe terroriste chiite et à l’armée syrienne.

Une source sécuritaire a déclaré à la chaîne de télévision saoudienne Al-Hadath, qu'"Israël a attaqué une base appartenant à l'armée syrienne et utilisée par le Hezbollah". "L’armée syrienne transfère des armes au Hezbollah, que ce dernier utilise dans sa guerre contre Israël. La contrebande continue d'armes de la Syrie vers le Hezbollah augmentera les attaques israéliennes contre les entrepôts de l'armée, et le soutien continu de la Syrie au Hezbollah et à l'Iran l'empêchera de renforcer sa stabilité - et le peuple en paiera le prix", a expliqué la source.