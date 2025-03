Syrie : Plus de 1 000 morts dans la répression dans les régions alaouites, selon l'OSDH

Plus de 1 000 personnes ont été tuées en deux jours lors d'affrontements entre hommes armés et forces de sécurité liées aux nouveaux dirigeants islamistes syriens d'une part, et combattants de la secte alaouite de Bachar al-Assad d'autre part, dans la région côtière du pays, a rapporté samedi l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Parmi les victimes figurent 745 civils, 125 membres des forces de sécurité syriennes et 148 combattants fidèles à Assad, selon l'Observatoire. Reuters n'a pas pu vérifier ces informations de manière indépendante.

Rami Abdulrahman, directeur de l'Observatoire, a déclaré que les massacres généralisés à Jableh, Baniyas et dans les zones environnantes du fief alaouite constituaient "les pires violences depuis des années dans un conflit civil vieux de 13 ans". Parmi les victimes figurent des femmes et des enfants de la minorité alaouite, a-t-il précisé.

Les nouvelles autorités ont lancé jeudi une répression contre ce qu'elles qualifient d'insurrection naissante, après des embuscades meurtrières menées par des hommes armés liés à l'ancien gouvernement d'Assad.

"Plusieurs dizaines de membres des forces de sécurité ont été tués dans de violents affrontements avec des hommes armés", a déclaré un responsable syrien de la sécurité.

Une source du ministère de la Défense a indiqué aux médias d'État samedi que "toutes les routes menant à la côte ont été bloquées pour mettre fin aux violations et aider au retour du calme, avec des forces de sécurité déployées dans les rues des villes côtières".

L'ampleur rapportée de la violence, qui comprend des informations faisant état d'exécutions sommaires de dizaines d'hommes alaouites dans un village, remet davantage en question la capacité de l'autorité dirigeante islamiste à gouverner de manière inclusive.

Ahmed Sharaa, président intérimaire de la Syrie, tout en soutenant la répression dans une allocution télévisée vendredi soir, a déclaré que les forces de sécurité ne devraient permettre à personne "d'exagérer dans leur réponse... car ce qui nous différencie de notre ennemi est notre engagement envers nos valeurs".

Six résidents de la région côtière ont affirmé que des milliers d'alaouites et de chrétiens ont fui leurs foyers depuis jeudi, craignant pour leur vie. Plusieurs centaines de personnes, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées, se sont réfugiées dans une base militaire russe à Hmeimim, à Lattaquié.

"Il ne s'agit pas d'être pour ou contre l'ancien régime Assad. Ce sont des massacres sectaires qui visent à expulser la population alaouite de ses foyers", a dénoncé Abdulrahman.