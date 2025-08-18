Syrie : plus de 300.000 disparus sous le régime Assad, selon une commission

Articles recommandés -

Le président de la commission syrienne sur les personnes disparues a affirmé lundi que plus de 300.000 Syriens pourraient avoir disparu depuis l’arrivée au pouvoir de la famille Assad en 1970 et tout au long de la guerre civile.

Mohammed Reda Jalkhi, qui dirige cet organisme créé en mai, a indiqué que son mandat couvre la période allant de l’accession de Hafez al-Assad au pouvoir jusqu’à aujourd’hui. « Nos estimations varient entre 120.000 et 300.000 disparus, peut-être davantage », a-t-il déclaré à l’agence officielle SANA.

Selon lui, la commission dispose déjà d’une carte recensant plus de 63 fosses communes à travers le pays et travaille à établir une vaste base de données pour identifier les victimes. La guerre civile, déclenchée en 2011 après la répression des manifestations par Bachar al-Assad, fils de Hafez et renversé en décembre 2024, a vu des dizaines de milliers de Syriens arrêtés ou portés disparus. Toutes les parties du conflit ont été accusées de crimes, y compris l’organisation État islamique, responsable d’exécutions et de violences massives. Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), plus de 100.000 détenus sont morts en prison, victimes de tortures ou de conditions sanitaires catastrophiques.