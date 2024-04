Attaque imputée à Israël en Syrie : un haut responsable du Corps des gardiens de la révolution iranienne éliminé

Les médias iraniens ont déclaré lundi qu'un bâtiment proche de l'ambassade d'Iran à Damas avait été touché par une frappe aérienne imputée à Israël, faisant six morts, dont un haut responsable du Corps des gardiens de la révolution islamique.

L'information, reprise par la plupart des médias officiels du pays, ne donne pas d'autres détails. L'agence SNN avait indiqué plus tôt que le consulat iranien et la résidence de l'ambassadeur avaient été visés, sans donner plus de détails.

Un peu plus tôt, l'agence de presse de l'État syrien a fait état d'une explosion entendue dans les environs de Damas et a déclaré que des "cibles hostiles" avaient été interceptées.