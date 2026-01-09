Syrie : un cessez-le-feu conclu à Alep après plusieurs jours d’affrontements

Un accord de cessez-le-feu est entré en vigueur vendredi à l’aube dans la ville d’Alep, après plusieurs jours de violents affrontements entre l’armée syrienne et des forces kurdes, a annoncé le ministère syrien de la Défense.

Dans un communiqué diffusé sur Telegram, le ministère indique que la trêve a pris effet à 03h00 locales (minuit GMT) dans plusieurs quartiers du nord de la ville — Cheikh Maqsoud, Achrafieh et Bani Zeid — théâtre de combats depuis mardi. Cette décision vise, selon les autorités, à « éviter toute nouvelle escalade militaire dans des zones résidentielles ».

Le texte précise que les combattants disposent d’un délai jusqu’à 09h00 (06h00 GMT) pour quitter ces secteurs, en n’emportant que leurs armes légères. L’armée syrienne s’engage à leur fournir une escorte et à garantir un passage sécurisé jusqu’au nord-est du pays, région largement contrôlée par les Kurdes et leurs forces locales, notamment les Forces démocratiques syriennes.

Selon le ministère, cet accord doit permettre le retour des civils ayant fui les combats et favoriser une reprise progressive de la vie quotidienne « dans un climat de sécurité et de stabilité ». Les violences récentes ont fait au moins 21 morts, selon des sources concordantes.