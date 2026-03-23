Syrie : une base américaine visée par des missiles tirés depuis l’Irak

Une base située dans le nord-est de la Syrie a été visée lundi par une attaque à la roquette menée par un groupe armé pro-iranien basé en Irak, selon des sources sécuritaires irakiennes et une ONG syrienne. Cette installation avait récemment été évacuée par les forces de la coalition internationale dirigée par les États-Unis.

D’après un responsable irakien, sept roquettes de type Arash-4, une version améliorée des roquettes Grad, ont été tirées en direction de cette base située dans la région d’al-Hassaké. Une plateforme de lancement a été retrouvée abandonnée dans la zone de Rabia, au nord de l’Irak, à proximité de la frontière syrienne.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme a confirmé l’attaque survenue en soirée, sans être en mesure de préciser l’ampleur des dégâts ou d’éventuelles victimes. L’ONG indique également que les forces américaines avaient récemment quitté le site, désormais sous contrôle de l’armée syrienne depuis la mi-mars.

Cet incident s’inscrit dans un contexte régional particulièrement tendu, marqué par l’intensification du conflit entre les États-Unis, Israël et l’Iran depuis la fin février. L’Irak, bien que n’étant pas directement engagé dans les hostilités, se retrouve de facto impliqué en raison de la présence de groupes armés pro-Téhéran sur son territoire.

Ces factions ont revendiqué ces dernières semaines des attaques quasi quotidiennes contre des intérêts américains en Irak et dans la région. En parallèle, elles sont également la cible de frappes, dans un cycle d’escalade qui accroît les risques de débordement du conflit.