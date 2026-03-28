Syrie : violences entre musulmans et chrétiens

Des affrontements à caractère confessionnel ont éclaté dans la ville majoritairement chrétienne de Suqaylabiyah, dans le centre de la Syrie, après une altercation entre deux hommes, provoquant des destructions importantes. Selon des témoins, des dizaines d’hommes venus à moto d’une localité sunnite voisine ont attaqué des habitations, des commerces et des véhicules appartenant à des chrétiens, dans des violences qui ont duré jusqu’aux premières heures de la journée.

Ces incidents, survenus dans la province de Hama, illustrent la persistance de tensions religieuses dans un pays profondément fragilisé par plus de quinze années de conflit. Aucune information précise n’a été communiquée dans l’immédiat sur d’éventuelles victimes, mais les dégâts matériels sont décrits comme étendus.

La ville de Suqaylabiyah, à majorité chrétienne, a déjà été confrontée par le passé à des épisodes de violence, dans un contexte de recomposition fragile après la chute de Bashar Assad il y a deux ans. Depuis le début de la guerre civile, la minorité chrétienne syrienne a été particulièrement affectée, avec de nombreux départs à l’étranger et une érosion significative de sa présence sur le territoire.

Ces nouvelles violences ravivent les craintes d’une résurgence des tensions communautaires dans certaines régions, où la coexistence reste précaire.