Un officier syrien qui collaborait avec les Gardiens de la révolution iraniens a révélé ce dimanche à l'AFP que "Téhéran a abandonné Bachar el-Assad deux jours avant la chute de son régime".

"Nous savions que les choses n'allaient pas bien, mais pas à ce point", a confié l'officier syrien. Selon les informations rapportées, après la prise de la ville d'Alep par les rebelles, l'Iran a cessé de combattre en Syrie et 4 000 de ses combattants ont été évacués de la zone.

Vendredi dernier, l'ONU a annoncé que depuis la chute du régime d'Assad il y a un an, plus de 1,2 million de citoyens syriens sont retournés dans leur pays.

Assad a occupé la présidence syrienne de 2000 jusqu'au 8 décembre 2024, date à laquelle il a quitté Damas avant l'entrée des forces rebelles qui ont renversé son pouvoir. Il a depuis trouvé refuge en Russie. Il est considéré comme criminel de guerre et criminel contre l'humanité en raison de la guerre civile qui a éclaté dans le pays en 2011, lors de laquelle des dizaines de milliers de civils ont été tués et blessés après que l'armée syrienne a utilisé des armes chimiques contre eux.

Cette révélation met en lumière l'abandon stratégique de Téhéran face à l'effondrement rapide du régime syrien, marquant ainsi la fin d'une alliance qui avait duré plusieurs décennies et constituait un pilier de l'influence iranienne au Moyen-Orient.