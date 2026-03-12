Téhéran avertit Washington : "Nous pouvons couper l’électricité dans toute la région"

Un haut responsable iranien a menacé jeudi de provoquer des coupures d’électricité dans toute la région du Moyen-Orient en cas d’attaque contre les infrastructures énergétiques de l’Iran. Ali Larijani, figure influente du régime iranien, a réagi dans un message publié sur le réseau social X aux déclarations du président américain Donald Trump.

Ce dernier avait affirmé qu’il était capable de neutraliser l’approvisionnement électrique de l’Iran « en moins d’une heure », tout en précisant qu’il n’avait pas choisi de le faire. En réponse, Ali Larijani a averti que toute tentative de frapper les infrastructures électriques iraniennes pourrait entraîner des conséquences bien au-delà des frontières du pays.

Selon lui, une attaque contre le réseau énergétique de la République islamique pourrait déclencher une réaction régionale rapide. « Trump veut couper l’électricité en Iran ? En réponse, nous pouvons couper l’électricité dans toute la région », a-t-il écrit, affirmant qu’un tel scénario pourrait provoquer des pannes généralisées dans plusieurs pays du Moyen-Orient en l’espace d’une demi-heure.

Le responsable iranien a également évoqué des conséquences sécuritaires potentielles pour les forces américaines stationnées dans la région. D’après lui, une situation de « black-out régional » pourrait créer des conditions favorables à des attaques contre les soldats américains déployés au Moyen-Orient.

Ces déclarations s’inscrivent dans un contexte de fortes tensions entre Washington et Téhéran.