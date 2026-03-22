Téhéran dénonce des "dégâts massifs" sur ses infrastructures après des frappes américano-israéliennes

L’Iran affirme que ses infrastructures vitales, notamment dans les secteurs de l’eau et de l’énergie, ont subi des dommages considérables à la suite des frappes menées par les États-Unis et Israël. Selon le ministre iranien de l’Énergie, Abbas Aliabadi, ces attaques ont visé des installations essentielles, provoquant des perturbations majeures dans l’approvisionnement en eau et en électricité à travers le pays.

D’après ses déclarations relayées par l’agence ISNA, des dizaines de sites liés au transport et au traitement de l’eau auraient été touchés, avec la destruction partielle de réseaux stratégiques d’approvisionnement. Téhéran évoque également des cyberattaques combinées à ces opérations militaires, accusant Washington et Israël d’avoir ciblé des infrastructures civiles.

Le Croissant-Rouge iranien, par la voix de son chef Pirhossein Kolivand, affirme que plus de 81 000 sites civils auraient été endommagés, incluant des habitations, des commerces, des écoles, des centres médicaux et des véhicules. Ces chiffres n’ont toutefois pas pu être vérifiés de manière indépendante en dehors de la capitale, où des journalistes ont néanmoins constaté des dégâts sur plusieurs bâtiments résidentiels.

Par ailleurs, un hôpital a été endommagé dans la ville d’Ahvaz, dans le sud-ouest du pays, selon les mêmes sources. Le bilan humain reste incertain, mais le ministère iranien de la Santé fait état de plus de 1 200 morts depuis le début des frappes.