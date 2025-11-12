Téhéran diffuse un film de propagande en hébreu vantant ses "victoires" contre Israël

L’Iran a diffusé un film de propagande en hébreu, intitulé « Missiles over Bazan », se présentant comme une « révélation de la vérité » sur la guerre de juin dernier, qui a duré douze jours. Produit par l’agence Tasnim, proche des Gardiens de la révolution, ce documentaire de 26 minutes prétend démontrer les « succès militaires » iraniens face à Israël, notamment une frappe balistique contre une raffinerie à Haïfa.

https://x.com/i/web/status/1988326798070084021 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Narré dans un hébreu maladroit et fortement accentué, le film affirme qu’Israël aurait subi des « dégâts importants » lors de cette attaque, qui aurait « sérieusement perturbé l’industrie israélienne ». Le conseiller médiatique des Gardiens de la révolution, Hamidreza Moghaddamfar, y déclare : « Il est devenu clair que leurs calculs concernant notre pays étaient erronés. »

Le reportage cherche à se présenter comme "une réponse directe au récit israélien", qui expliquait avoir lancé son offensive pour mettre fin aux menaces nucléaires et balistiques iraniennes. Tasnim décrit le film comme « une immersion dans la prise de décision stratégique et la supériorité de l’intelligence iranienne au plus haut niveau ».

L’objectif revendiqué : s’adresser directement au public israélien « depuis une position de force et de réalisme » et proposer une version alternative des événements, censée contrecarrer « les images façonnées par les médias occidentaux et israéliens ». Une opération de communication inédite, dans la guerre psychologique et médiatique opposant depuis des années Téhéran et Jérusalem.