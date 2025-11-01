Téhéran exclut tout dialogue direct avec Washington

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé que Téhéran n’avait “aucun désir” d’engager des pourparlers directs avec les États-Unis concernant son programme nucléaire ou balistique.

Dans un entretien accordé à Al Jazeera, il a réitéré que la République islamique ne renoncerait pas à sa capacité d’enrichissement d’uranium.

« Nous ne négocierons jamais notre programme de missiles, et aucun pays raisonnable ne renoncerait à ses armes », a-t-il déclaré.

Le chef de la diplomatie iranienne a jugé que les conditions posées par Washington étaient “inacceptables et impossibles”, tout en se disant ouvert à des négociations indirectes pour apaiser les inquiétudes sur la nature du programme nucléaire iranien.

Faisant référence aux frappes israéliennes et américaines de juin, Araghchi a précisé que « la technologie nucléaire existe toujours malgré les pertes » et assuré que Téhéran se prépare à toutes les éventualités face à Israël.