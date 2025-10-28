Téhéran exige 170 millions de dollars à l’homme le plus riche d’Israël après la saisie de son cargo

L’Iran a exigé le paiement d’une amende de 170 millions de dollars à l’homme d’affaires israélien Eyal Ofer, propriétaire du navire MSC Aries, saisi en avril 2024 par les Gardiens de la Révolution dans le golfe d’Oman.

Selon le porte-parole du pouvoir judiciaire iranien, Asghar Jahangir, l’homme d’affaires est accusé de “financement du terrorisme”, et l’affaire est désormais entre les mains de la justice, sans qu’aucune date de procès n’ait encore été fixée.

Le MSC Aries, battant pavillon portugais, avait été intercepté alors qu’il se dirigeait vers le détroit d’Ormuz. À l’époque, l’agence officielle IRNA avait affirmé que le navire était géré par la société Zodiac Maritime, appartenant à Ofer, qualifié de “capitaliste sioniste”.

L’homme de 75 ans, à la tête d’une fortune estimée à 28,2 milliards $, est considéré par Forbes comme l’Israélien le plus riche.

Washington avait qualifié cette saisie d’acte de piraterie, tandis qu’Israël appelait l’Union européenne à désigner les Gardiens de la Révolution comme organisation terroriste.

L’incident s’était produit quelques heures avant le premier assaut direct de l’Iran contre Israël, impliquant des centaines de drones et missiles.

Les navires liés à Eyal Ofer ont déjà été ciblés à plusieurs reprises par Téhéran, notamment en 2021 et 2023, dans des attaques imputées à l’Iran contre des pétroliers opérés par son groupe maritime.