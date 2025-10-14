Téhéran fustige l’appel au dialogue de Donald Trump

L’Iran a vivement réagi lundi aux propos de Donald Trump, qui s’était dit prêt à conclure un accord de paix avec Téhéran lors de son discours à la Knesset. Dans un communiqué, le ministère iranien des Affaires étrangères accuse Washington de « comportements hostiles et criminels » à l’égard du peuple iranien, estimant que « le désir de paix et de dialogue exprimé par le président américain contredit les actions agressives des États-Unis ».

Cette réaction intervient après les frappes conjointes américaines et israéliennes contre des installations nucléaires iraniennes en juin, menées à la suite de l’échec de cinq cycles de négociations indirectes sur le nucléaire.

Trump a déclaré devant les députés israéliens que « l’Iran avait pris un coup sévère » au cours de la guerre de douze jours, tout en affirmant qu’un « accord de paix entre Israël et l’Iran serait formidable ».

Israël a justifié son offensive en affirmant qu’elle visait à empêcher la République islamique d’atteindre son objectif déclaré de détruire l’État hébreu. L’armée israélienne a notamment frappé des scientifiques, des sites d’enrichissement d’uranium et des infrastructures balistiques.

En réponse, Téhéran a lancé plus de 500 missiles balistiques et environ 1 100 drones sur Israël, causant la mort de 32 personnes et faisant plus de 3 000 blessés.

Le dernier décès en date est celui d’Aharon Mizrahi, 76 ans, de Ramat Gan, qui a succombé à ses blessures dimanche.