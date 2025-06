Téhéran : manifestations pro-régime après les frappes israéliennes sur les sites nucléaires

Des dizaines de partisans du régime iranien se sont rassemblés vendredi à Téhéran pour réclamer des représailles après l'attaque israélienne sans précédent contre les infrastructures nucléaires et militaires du pays. L'opération a visé des installations des Gardiens de la Révolution et éliminé des hauts responsables militaires et scientifiques liés au programme nucléaire iranien. Dans les quartiers centraux près des bâtiments gouvernementaux, les manifestants ont scandé "Mort à Israël, mort à l'Amérique !" en brandissant des drapeaux iraniens et des portraits du guide suprême Ali Khamenei. La télévision d'État a rapporté des rassemblements similaires dans d'autres villes du pays.

L'attaque préventive israélienne s'est déroulée pendant un week-end de fêtes chiites, laissant les rues de la capitale largement désertes avec la plupart des commerces fermés. L'agence AFP a observé de longues files d'attente devant les stations-service à travers le pays, phénomène habituel en période de haute tension.

Les autorités iraniennes ont imposé des restrictions temporaires sur internet tandis que le bureau du président Massoud Pezeshkian a envoyé des alertes téléphoniques de masse affirmant que la République islamique "n'épargnera aucun effort" pour se défendre. Dans le quartier nord de Nowbonyad, des résidents se sont rassemblés près d'immeubles frappés par Israël où vivaient des responsables militaires et du régime. Les manifestants ont exprimé leur colère face aux assassinats de scientifiques et chercheurs iraniens, réclamant une "réponse écrasante" aux actions israéliennes contre les capacités nucléaires du pays.