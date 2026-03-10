Téhéran menace Donald Trump et bloque le marché du pétrole

L’Iran a intensifié mardi sa rhétorique contre les États-Unis en adressant une menace directe au président américain Donald Trump, tout en annonçant des mesures susceptibles de perturber gravement les exportations de pétrole du Moyen-Orient. Téhéran a affirmé qu’aucune goutte de pétrole ne quitterait la région vers les pays qu’il considère comme hostiles « jusqu’à nouvel ordre ».

Le chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani, a vivement réagi aux avertissements formulés la veille par Donald Trump. Dans un message publié sur X, il a lancé : « Des plus puissants que vous ont essayé d’éliminer la nation iranienne et n’ont pas réussi. Faites attention à ne pas être éliminé vous-même ! ».

La déclaration intervient alors que Donald Trump avait menacé de frapper « plus fort » si l’Iran poursuivait ses actions perturbant la circulation du pétrole dans la région.

Dans le même temps, le porte-parole des Gardiens de la Révolution, Ali Mohammad Naini, a affirmé que les forces armées iraniennes empêcheraient l’exportation de pétrole vers « le camp ennemi et ses partenaires ». Selon lui, aucune cargaison ne sera autorisée à quitter la région tant que la confrontation se poursuivra.

Ces menaces s’inscrivent dans un contexte de tensions croissantes autour du détroit d’Ormuz, l’un des passages maritimes les plus stratégiques au monde. Environ un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié exportés dans le monde y transitent chaque jour.

Toute perturbation durable de ce corridor énergétique majeur pourrait provoquer une forte hausse des prix du pétrole et avoir des répercussions immédiates sur l’économie mondiale et les marchés de l’énergie.