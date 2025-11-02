Téhéran menacée d’une pénurie d’eau totale d’ici deux semaines

La capitale iranienne pourrait se retrouver à court d’eau potable d’ici quinze jours, selon les médias officiels du pays, qui tirent la sonnette d’alarme face à une sécheresse historique.

Le barrage Amir Kabir, principal réservoir d’eau de Téhéran et l’un des cinq qui alimentent la métropole, ne contient plus que 14 millions de mètres cubes d’eau, soit à peine 8 % de sa capacité, a déclaré Behzad Parsa, directeur de la compagnie des eaux de la capitale, cité par l’agence officielle IRNA. À ce rythme, le barrage ne pourrait alimenter la ville que pour deux semaines supplémentaires.

Située au pied de la chaîne de l’Alborz, Téhéran dépend fortement de ces réservoirs alimentés par les neiges et rivières de montagne. Mais l’Iran traverse sa pire sécheresse depuis plusieurs décennies, avec un niveau de précipitations « quasiment sans précédent depuis un siècle », selon un responsable provincial.

L’an dernier, le même barrage contenait encore 86 millions de mètres cubes, mais la région a connu une baisse de 100 % des précipitations, selon Parsa.

Les autorités ont déjà commencé à restreindre la distribution d’eau dans certains quartiers de la capitale, où les coupures se multiplient depuis l’été. En juillet et août, deux jours fériés exceptionnels avaient été décrétés pour économiser eau et énergie, dans un contexte de canicule et de coupures d’électricité quasi quotidiennes.

Le président iranien Massoud Pezeshkian a récemment averti que « la crise de l’eau est plus grave que ce qui est dit publiquement ».