Téhéran promet une riposte "plus décisive" en cas de nouvelle attaque israélienne ou américaine

Alors que les tensions restent vives au Moyen-Orient, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a averti lundi que son pays réagirait avec une "détermination accrue" à toute nouvelle attaque des États-Unis ou d’Israël.

Dans un message publié sur le réseau X, Araghchi a déclaré : "Si l’agression se répète, notre réponse sera plus décisive, et cette fois, il sera impossible de la dissimuler." Cette déclaration fait suite à des propos tenus plus tôt par le président américain Donald Trump, qui a menacé d’"anéantir" le programme nucléaire iranien si Téhéran reprenait ses activités sensibles, à la suite de frappes israélo-américaines menées le mois dernier contre des installations nucléaires iraniennes.

Ces frappes avaient été déclenchées après une offensive surprise d’Israël, censée empêcher l’Iran d’acquérir l’arme nucléaire. Téhéran avait alors riposté par des tirs de missiles sur plusieurs villes israéliennes, ainsi que sur une base américaine située au Qatar. Ce à quoi Trump avait réagi avec désinvolture, minimisant l’impact des frappes iraniennes.

En déplacement en Écosse lundi, le président américain a réaffirmé que les attaques contre l’Iran avaient "anéanti ses capacités nucléaires" et averti : "S’ils recommencent, nous effacerons cela encore plus vite que vous ne pouvez lever le doigt."

Malgré cette escalade verbale, Téhéran continue d’affirmer que son programme nucléaire reste strictement pacifique. Araghchi a souligné que "la seule voie efficace reste la négociation", tout en réaffirmant que l’Iran ne renoncera jamais à son droit à l’enrichissement de l’uranium.

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a confirmé que l’Iran est actuellement le seul pays sans arme nucléaire à enrichir de l’uranium à 60 %, seuil proche des 90 % requis pour une bombe atomique. Téhéran se dit prêt à discuter du niveau d’enrichissement, mais pas de son droit à le pratiquer.

"Personne de rationnel n’abandonnerait les fruits d’un investissement colossal dans une technologie nationale et pacifique, simplement sous la menace étrangère", a conclu Araghchi.