Téhéran salue des discussions "positives" avec Washington, mais rejette "le langage de la force"

Les autorités iraniennes ont livré une lecture contrastée mais ferme des récents échanges avec les États-Unis, menés indirectement à Oman. Le président iranien Massoud Pezeshkian a qualifié ces discussions de "pas en avant", soulignant qu’elles se sont déroulées avec l’appui de "gouvernements amis de la région". Il a toutefois averti que l’Iran n’accepterait "jamais le langage de la force".

"Le dialogue a toujours été notre stratégie pour parvenir à une solution pacifique", a déclaré Pezeshkian, rappelant que la position de Téhéran sur le nucléaire repose, selon lui, sur les droits garantis par le Traité de non-prolifération. "Le peuple iranien répond au respect par le respect, mais il ne tolérera pas les menaces", a-t-il insisté.

De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a indiqué espérer une reprise prochaine des négociations avec Washington, tout en réaffirmant les "lignes rouges" de la République islamique. Dans des extraits d’une interview accordée à Al Jazeera, publiés sur son canal Telegram officiel, il a souligné que le programme balistique iranien n’avait "jamais été négociable" lors des discussions tenues vendredi à Mascate. Selon lui, il s’agit d’un dossier strictement défensif, exclu de toute table de négociation.

Araghchi a également mis en garde contre toute action militaire américaine, affirmant que l’Iran riposterait en visant des bases américaines dans la région en cas d’attaque contre son territoire. Malgré ce ton ferme, il a décrit les pourparlers de Mascate comme "un bon début", évoquant une "opportunité de se serrer la main" avec la délégation américaine, tout en reconnaissant que la construction de la confiance nécessiterait du temps.

À Washington, le président Donald Trump a, lui aussi, livré une appréciation globalement positive, qualifiant les discussions de "très bonnes" et annonçant une nouvelle série de négociations dès la semaine prochaine. Dans le même temps, il a signé un décret présidentiel, entré en vigueur samedi, prévoyant l’imposition de droits de douane contre les pays qui poursuivent leurs échanges commerciaux avec l’Iran.