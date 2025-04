Tension en Syrie : le chef druze Abu Yahya Hassan al-Atrash menace de demander une protection internationale

Dans une déclaration publique diffusée ce mercredi, Abu Yahya Hassan al-Atrash, l'un des principaux leaders de la communauté druze de la province de Soueïda (sud de la Syrie), a lancé un ultimatum au gouvernement syrien, exigeant une intervention rapide pour protéger sa communauté contre ce qu'il qualifie de "génocide".

"Suite aux derniers événements qui ont perturbé la paix dans toutes les régions syriennes, le nombre d'extrémistes adoptant des idées d'agression et d'assassinat contre toute composante du peuple syrien s'est révélé au grand jour", a déclaré al-Atrash en référence aux récentes violences intercommunautaires.

Le chef druze dénonce particulièrement les "massacres commis par la faction alaouite" sur la côte syrienne, puis à Jaramana, Sahnaya et Ashrafieh, des localités proches de Damas où résident d'importantes communautés minoritaires.

Face à cette situation, al-Atrash formule quatre exigences précises :

Il appelle la communauté internationale à poursuivre "tous ceux qui ont tué des Syriens lors des récents événements" pour crime de génocide, conformément à la résolution 260 des Nations Unies de 1948. Il donne au gouvernement syrien "un délai maximum de six heures pour séparer les assassins de nos familles à Ashrafieh et Sahnaya et pour ouvrir complètement la route de Damas". Il demande à l'Assemblée nationale, après l'exécution des deux points précédents, de garantir les droits et la protection de sa communauté.

Enfin, il menace : "Si nous ne constatons pas une réponse rapide et concrète sur le terrain, nous annoncerons notre demande de protection auprès d'une partie internationale capable de protéger nos familles et de défendre leurs droits."

Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions croissantes dans la province de Soueïda, bastion druze qui a connu plusieurs manifestations anti-gouvernementales ces derniers mois, et où les communautés minoritaires se sentent de plus en plus menacées par la détérioration de la situation sécuritaire en Syrie.