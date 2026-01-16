Tensions avec l'Iran : les États-Unis dépêchent un porte-avions vers le Moyen-Orient

L'armée américaine a ordonné le déploiement d'un porte-avions vers le Moyen-Orient dans un contexte de tensions croissantes avec l'Iran, ont rapporté dans la nuit de jeudi à vendredi plusieurs médias américains.

Selon le New York Times, le porte-avions USS Abraham Lincoln, actuellement en mer de Chine méridionale, fait route vers le Moyen-Orient dans le cadre d'un groupe aéronaval comprenant divers navires de combat et avions. Des sources américaines indiquent également qu'une flotte d'avions de chasse devrait prochainement rejoindre la région, en provenance notamment d'Europe.

Cette information fait écho à celle rapportée par Fox News précisant que l'armée américaine renforce sa présence militaire dans la région, avec l'arrivée prévue dans les prochains jours de moyens navals, aériens et terrestres supplémentaires. Des systèmes de défense antimissile devraient notamment être déployés pour protéger Israël et les bases militaires américaines dans la zone.

Concernant la mobilisation de forces pro-iraniennes pour réprimer les manifestations, CNN a rapporté que plusieurs centaines de combattants de milices irakiennes ont franchi la frontière ces dernières semaines pour venir en aide au régime de Téhéran. Une source sécuritaire européenne a confirmé que 800 miliciens pro-iraniens ont traversé depuis plusieurs régions d'Irak, tandis qu'une source irakienne évoque le chiffre de près de 5 000 combattants ayant franchi deux postes-frontières pour soutenir le régime dans la répression des contestations.

Plus tôt dans la soirée, le New York Times a révélé, citant une source américaine, que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aurait demandé au président Donald Trump de reporter une frappe contre l'Iran. La porte-parole de la Maison Blanche, interrogée sur ce sujet, a confirmé que les deux dirigeants se sont entretenus mais a refusé de divulguer le contenu de leur conversation.

Un diplomate d'un pays du Golfe impliqué dans les efforts de désescalade a confié à la chaîne Kan que plusieurs nations de la région, dont les Émirats arabes unis et la Turquie, multiplient les contacts avec Washington pour tenter d'empêcher une attaque américaine contre l'Iran. Selon lui, "les efforts ont porté leurs fruits, mais l'affaire n'est pas encore terminée".

Par ailleurs, la chaîne Al Jazeera a rapporté que le président Trump aurait fait savoir à l'Iran qu'il ne prévoyait pas de mener d'attaque et aurait demandé à Téhéran de faire preuve de retenue face aux manifestants.