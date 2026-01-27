Tensions avec l’Iran : Washington lance un exercice aérien de plusieurs jours au Moyen-Orient

Dans un contexte de fortes tensions avec l’Iran, les États-Unis ont annoncé le lancement d’un exercice aérien de grande ampleur au Moyen-Orient, destiné à tester leur capacité de projection et de maintien de la puissance aérienne dans la région. L’annonce a été faite par le Commandement central américain (CENTCOM).

L’exercice est conduit par la 9e Air Force, également connue sous le nom d’Air Forces Central (AFCENT), la composante aérienne du CENTCOM. Selon un communiqué officiel, il s’agit d’un « exercice de préparation opérationnelle de plusieurs jours » visant à démontrer la capacité des forces américaines à déployer, disperser et soutenir des moyens aériens de combat sur l’ensemble de la zone de responsabilité du CENTCOM.

L’AFCENT précise que l’entraînement a pour objectif de renforcer la dispersion des moyens et du personnel, d’améliorer la coordination avec les partenaires régionaux et de préparer des réponses flexibles à différents scénarios opérationnels. L’exercice permettra notamment de valider des procédures de déploiement rapide de personnels et d’aéronefs, d’opérations depuis des sites avancés ou de contingence, ainsi que le soutien logistique avec une empreinte minimale au sol.

Les forces américaines déploieront, dans ce cadre, des équipes sur plusieurs sites de contingence afin de tester les capacités de mise en place rapide, de lancement et de récupération d’aéronefs avec des dispositifs de soutien réduits. L’AFCENT souligne également que les opérations seront menées avec l’accord des pays hôtes et en étroite coordination avec les autorités civiles et militaires de l’aviation, dans le respect de la souveraineté nationale.

Cet exercice intervient au lendemain de l’annonce par le CENTCOM de l’arrivée au Moyen-Orient du groupe aéronaval du porte-avions USS Abraham Lincoln, accompagné de plusieurs bâtiments de guerre. Ce déploiement renforce les capacités militaires et défensives américaines dans la région, alors que Washington suit de près l’évolution de la situation régionale et les développements liés à l’Iran.

Les autorités américaines n’ont pas précisé la durée exacte de l’exercice ni les pays concernés, mais soulignent qu’il s’inscrit dans une logique de préparation et de dissuasion.