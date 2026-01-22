Tensions croissantes entre le Hezbollah et son allié Amal sous la pression israélienne

La pression militaire israélienne sur le Hezbollah engendre des tensions inédites au sein de la communauté chiite libanaise, entre l'organisation terroriste et son plus proche allié, le mouvement Amal, a rapporté mercredi soir la chaîne publique israélienne Kan.

Début janvier, un incident inhabituel s'est produit dans le village de Hata, dans la région de Sidon, au sud du Liban, une zone située au nord du fleuve Litani. Un affrontement a éclaté entre des membres du mouvement chiite Amal et des partisans du Hezbollah, autour d'un dépôt d'armes de l'organisation installé dans le village et révélé par une frappe israélienne.

Les membres d'Amal présents sur place se sont opposés à l'utilisation par le Hezbollah de bâtiments du village à des fins terroristes. La confrontation a dégénéré en échanges de tirs entre les deux camps. Quelques jours plus tard, Israël a de nouveau frappé des dépôts d'armes dans le village, ravivant le conflit entre ces deux organisations chiites pourtant alliées politiquement.

Au-delà des destructions causées par les frappes israéliennes continues sur les biens du village, c'est l'incapacité actuelle du Hezbollah à verser les compensations promises aux communautés chiites du sud du Liban qui exacerbe les tensions. Cette défaillance constitue une raison supplémentaire pour laquelle les partisans d'Amal perdent patience face aux activités du Hezbollah.

Il est fort probable que ces affrontements reflètent des désaccords plus profonds entre les deux parties, soigneusement dissimulés, notamment par le Hezbollah qui tente de préserver l'apparence d'une unité chiite face à l'extérieur. Ces frictions internes révèlent néanmoins les fissures grandissantes au sein du camp chiite libanais, fragilisé par la campagne militaire israélienne.