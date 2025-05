"Tôt ou tard, on arrivera à un affrontement avec l'Iran" (Emmanuel Razavi)

Dans une intervention sur i24NEWS, le grand reporter Emmanuel Razavi a livré une analyse de la situation géopolitique actuelle, plaçant l'Iran au centre de tous les maux qui frappent le Proche et Moyen-Orient. Son diagnostic est aussi clair qu'inquiétant : "Le nœud du chaos proche et moyen-oriental se trouve à Téhéran."

Un régime affaibli mais plus dangereux que jamais

Razavi dresse d'abord le constat de l'affaiblissement militaire considérable de l'Iran et de ses proxys régionaux. "La défense antiaérienne iranienne n'est plus ce qu'elle était depuis les dernières frappes israéliennes particulièrement efficaces", explique-t-il, soulignant que le Hezbollah, les milices chiites irakiennes et le Hamas "ont perdu considérablement de leur capacité de nuisance". Mais c'est justement cette faiblesse qui rend le régime des mollahs plus imprévisible et dangereux. "C'est parce qu'aujourd'hui l'Iran voit ses capacités militaires diminuer qu'il faut craindre que ces menaces soient mises à exécution de façon asymétrique", met-en garde le journaliste.

La menace terroriste, arme de dernier recours

L'analyse de Razavi révèle la véritable nature des menaces iraniennes actuelles. "Quand la République islamique d'Iran menace les pays occidentaux, dans leur tête les mollahs parlent de terrorisme", explique-t-il avec une franchise brutale. Cette stratégie asymétrique vise "des intérêts notamment israéliens à l'étranger, mais aussi n'importe quoi sur le sol européen comme sur le sol états-unien". Le grand reporter révèle avoir discuté avec "des sources de haut niveau aux États-Unis" qui confirment que ces menaces sont "prises très au sérieux". Un signal d'alarme qui résonne dans les capitales occidentales.

L'illusion des négociations avec Téhéran

Emmanuel Razavi se montre particulièrement sceptique sur les tentatives de dialogue avec le régime iranien. "L'Iran n'a jamais respecté ses engagements depuis 46 ans", martèle-t-il, balayant d'un revers de main l'hypothèse d'un accord négocié. "Se dire qu'on va arriver à une négociation avec Téhéran, c'est se tromper, c'est se mettre une fois de plus le doigt dans l'œil." Pour le journaliste, les Occidentaux se "bercent d'illusions sur ce régime depuis des années", une erreur stratégique majeure qui ne fait que prolonger l'instabilité régionale.

L'option militaire israélienne en toile de fond

Face à cette impasse diplomatique, Razavi évoque ouvertement la possibilité qu'"Israël décide d'aller frapper les sites nucléaires iraniens, peut-être aussi des sites militaires, provoquant peut-être ou pas la chute du régime". Une option qui semble de plus en plus crédible selon ses sources. Cette perspective s'inscrit dans sa conviction profonde que "tôt ou tard, on arrivera à un affrontement" avec l'Iran. Une prédiction qui résonne comme un avertissement solennel. Une société iranienne prête au changement, des Occidentaux qui ne le sont pas L'un des points les plus frappants de l'intervention de Razavi concerne la situation intérieure iranienne. Fort de ses contacts avec "plusieurs mouvements d'opposition", qu'ils soient "de gauche, monarchistes, républicains ou kurdes", il affirme sans détour : "La société iranienne est prête." Le paradoxe, selon lui, réside dans l'attitude occidentale : "C'est les Occidentaux qui ne sont pas prêts. C'est les Occidentaux qui maintiennent ce régime en place en continuant à discuter avec lui alors qu'il est désavoué de l'intérieur."

Un diagnostic implacable

Emmanuel Razavi brosse le portrait d'un régime iranien pris dans un étau : affaibli militairement, contesté intérieurement, mais déterminé à utiliser le terrorisme comme ultime carte. Son message est clair : il faut "prendre les menaces iraniennes au sérieux" car elles représentent une réalité tangible et imminente.

Cette analyse, nourrie par ses contacts de terrain et sa connaissance approfondie de la région, offre une grille de lecture inquiétante mais lucide des enjeux actuels. Pour Razavi, le temps des illusions diplomatiques est révolu.