Trêve à Gaza : le médiateur qatari évoque une "fenêtre d'opportunité"

Le Qatar mise sur l'élan du cessez-le-feu israélo-iranien pour relancer les négociations sur Gaza. Dans un entretien à l'AFP vendredi, le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed al-Ansari, a souligné l'urgence de saisir cette « fenêtre d'opportunité ».

« Si nous ne profitons pas de cette occasion et de cet élan, ce sera une opportunité perdue parmi tant d'autres. Nous ne voulons pas que cela se reproduise », a déclaré le conseiller du Premier ministre qatari.

Doha travaille « étroitement » avec Washington et Le Caire pour « utiliser l'élan créé par le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël » et pousser les parties vers la table des négociations. Actuellement, aucun cycle de pourparlers directs n'est en cours, mais le Qatar mène des « discussions séparées » avec chaque camp.

Cette initiative intervient alors que Donald Trump a affirmé vendredi qu'un cessez-le-feu à Gaza était « proche » et pourrait intervenir « la semaine prochaine ».

Al-Ansari a révélé que lorsque l'Iran a attaqué une base américaine au Qatar lundi, l'émir a choisi la désescalade après un appel de Trump évoquant une « possibilité de stabilité régionale ». Le cessez-le-feu israélo-iranien, effectif depuis mardi, ouvre selon Doha une opportunité inédite pour Gaza.