Trois marins indiens tués dans une frappe américaine contre un pétrolier

Les trois hommes se trouvaient à bord du M/T Settebello, un pétrolier battant pavillon de Palau, visé mardi soir par une frappe américaine dans le golfe d’Oman.

Le ministre indien des Ports, de la Marine marchande et des Voies navigables, Sarbananda Sonowal, a annoncé jeudi que les trois marins, initialement portés disparus, avaient été retrouvés morts et identifiés.

« C’est une perte profonde pour notre famille maritime », a déclaré le ministre, ajoutant que le gouvernement de Narendra Modi soutiendrait les familles endeuillées et organiserait le rapatriement des membres d’équipage secourus ainsi que des dépouilles.

Selon le Commandement central américain, un appareil américain a tiré des munitions de précision sur la salle des machines du navire alors qu’il transitait dans le golfe d’Oman. Washington affirme que l’équipage avait refusé à plusieurs reprises de se conformer aux instructions des forces américaines.

Au total, 24 ressortissants indiens se trouvaient à bord du pétrolier. Vingt et un ont été secourus.

Le CENTCOM affirme que le navire tentait de transporter du pétrole iranien en violation du blocus imposé depuis le 13 avril. Depuis le début de cette opération, les forces américaines disent avoir neutralisé plusieurs navires non conformes, redirigé plus d’une centaine de bâtiments et laissé passer des navires transportant de l’aide humanitaire.

Plus tôt dans la semaine, les États-Unis avaient déjà frappé le M/T Marivex, également battant pavillon de Palau, alors qu’il tentait de rejoindre un port iranien. Ce navire comptait lui aussi 24 membres d’équipage indiens, tous secourus par Oman.