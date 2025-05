Trump au Moyen-Orient : La libération d'Edan Alexander, prélude à un nouveau jeu diplomatique

La libération d'Idan Alexander ne ressemble à aucune autre depuis le 7 octobre. Maurice Ifergan, analyste politique sur i24NEWS, décortique les subtilités géopolitiques de ce geste qui va bien au-delà d'une simple libération d'otage.

"Il ne s'agit pas d'un échange de prisonniers, il ne s'agit pas de l'aboutissement de négociations en direct contre le Hamas et Israël", souligne l'analyste. Cette libération constitue plutôt "un geste de bonne volonté de la part du Hamas envers Trump, manifestement, à la veille de la tournée Moyen-Orientale du président américain."

Le timing révélateur du Hamas

Rien n'est laissé au hasard. Le Hamas a choisi ce moment précis, alors qu'Israël brandissait "un ultimatum de lancer une vaste opération militaire dans la bande de Gaza." Pour Ifergan, cette synchronisation n'est pas fortuite : "Le Hamas a tenté de suspendre un peu les choses en faisant un geste de bonne volonté en direction des Américains pour obtenir peut-être une ouverture de négociation sur un cessez-le-feu." Cette stratégie se confirme dans le message du Hamas à Trump : "Nous avons fait un geste de bonne volonté, maintenant nous sommes prêts à négocier une libération de tous les otages, contre un arrêt de la guerre."

Netanyahou face à ses contradictions

Tandis qu'une délégation israélienne s'apprête à partir pour le Qatar pour des négociations jusqu'à jeudi prochain, Benjamin Netanyahou joue sur plusieurs tableaux. L'analyste révèle que le Premier ministre "a tempéré les optimistes" en déclarant au chef de la coalition "qu'il n'était pas question de négocier un arrêt de la guerre, tout juste un cessez-le-feu provisoire de 40 jours pour la libération d'une dizaine d'otages dans le cadre du plan Witkoff."

Un double discours qui laisse perplexe : "Ce soir, le Premier ministre a entamé des consultations téléphoniques avec le cabinet de sécurité et les responsables des services de sécurité pour donner un mandat à la délégation israélienne pour négocier." Mais dans le même temps, "Benjamin Netanyahou s'est adressé au chef de la coalition pour leur dire ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de négocier la fin des hostilités."

L'équation saoudienne

L'analyse d'Ifergan prend une dimension géostratégique lorsqu'il évoque l'éventualité d'une pression conjointe Trump-MBS sur Netanyahou. "Si demain ou après-demain, Trump et le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salmane disent à Benjamin Netanyahou écoutez, on peut peut-être envisager une normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite, mais à la condition que la fin de la guerre soit négociée par Israël."

Mais l'analyste corrige : "La condition des Saoudiens, ce n'est pas une négociation de la fin de la guerre, c'est de mettre en place un processus qui irait vers la création d'un État palestinien." Une nuance cruciale qui change tout dans l'équation régionale.

Le sommet de Riyad : l'heure de vérité ?

Ifergan anticipe les enjeux du sommet de Riyad entre "Donald Trump, les Émiratis, les Saoudiens et les Qataris et les Égyptiens." Au menu : "un État palestinien démilitarisé" et la recherche d'une voie de sortie de l'impasse actuelle. Cependant, l'analyste reste réaliste : "Du point de vue israélien, la réponse à la création d'un État palestinien, on la connaît déjà, c'est non." L'analyse de Maurice Ifergan révèle toute la complexité du moment. La libération d'Edan Alexander pourrait-elle être le catalyseur d'un nouveau processus diplomatique ? Ou n'est-elle qu'un geste tactique du Hamas dans une partie d'échecs géopolitique où chaque joueur garde ses cartes ? "Il faut espérer qu'il va sortir quelque chose de ça pour pouvoir sortir de l'impasse", conclut l'analyste, résumant l'état d'esprit de toute une région suspendue entre l'espoir et la résignation. Cette libération, loin d'être un simple fait divers, devient ainsi le révélateur des tensions contradictoires qui traversent le Moyen-Orient : entre les pressions diplomatiques américaines, les calculs tactiques du Hamas, les contraintes politiques intérieures de Netanyahou et les ambitions régionales saoudiennes. Un cocktail explosif dont l'issue demeure incertaine.