Trump chambre Macron et flatte Meloni lors du sommet de Charm el-Cheikh

Donald Trump a transformé une partie du sommet international sur l’avenir de Gaza, lundi à Charm el-Cheikh, en véritable show personnel. Devant une assemblée de dirigeants mondiaux, le président américain a d’abord lancé une pique humoristique à Emmanuel Macron, absent de la scène au moment de son discours.

« Où est-il ? » a-t-il demandé, avant de plaisanter : « Je n’arrive pas à croire que tu te fais discret aujourd’hui ! », déclenchant les rires de la salle. Quelques instants plus tard, les deux chefs d’État ont reproduit leur célèbre poignée de main musclée, sous les flashes des photographes.

Trump s’est ensuite tourné vers Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, unique femme parmi les dirigeants présents, pour un compliment qui a fait réagir. « Je n’ai pas le droit de le dire, mais c’est une belle jeune femme », a-t-il lancé, ajoutant : « Elle est très respectée en Italie, une dirigeante très performante. » Meloni, debout derrière lui, s’est contentée d’un sourire poli.

Fidèle à son style provocateur, Trump a également taquiné le vice-président des Émirats arabes unis, Mansour ben Zayed : « Ils ont beaucoup d’argent ! De l’argent illimité ! »