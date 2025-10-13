Trump, Erdogan et l’émir du Qatar signent au Caire un accord de cessez-le-feu sur Gaza

Une étape historique pour le Moyen-Orient, marquée par l’absence remarquée de Benyamin Netanyahou.

i24NEWS
2 min
Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le président américain Donald Trump, le 10 avril 2019, à la Maison Blanche, à Washington (Etats-Unis).
Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le président américain Donald Trump, le 10 avril 2019, à la Maison Blanche, à Washington (Etats-Unis). (PRESIDENCY OF EGYPT / ANADOLU AGENCY / AFP)

La « Conférence de la paix » s’est ouverte lundi soir à Charm el-Cheikh, en Égypte, avec la signature d’un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, parrainé par les États-Unis, le Qatar et la Turquie. Le président américain Donald Trump, arrivé directement de la Knesset après un discours très remarqué, a signé le document aux côtés du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, de l’émir du Qatar Tamim ben Hamad al-Thani et du président turc Recep Tayyip Erdogan.

Trump a salué « un grand jour pour le Moyen-Orient », affirmant que « la deuxième phase des négociations sur Gaza a déjà commencé », en référence aux discussions sur la démilitarisation du territoire et la mise en place d’un gouvernement post-Hamas. Il a également évoqué la création d’un « conseil de paix » auquel l’Égypte serait associée pour superviser la transition.

Le président Sissi a quant à lui déclaré que « Trump est le seul capable de parvenir à la paix au Moyen-Orient », saluant « un accord historique » et appelant à garantir l’entrée de l’aide humanitaire à Gaza et la restitution des corps des otages israéliens.

Absent de la conférence, Benjamin Netanyahou a décliné une invitation de dernière minute invoquant la fête juive de Simhat Torah. Selon des sources arabes, plusieurs pays, dont la Turquie et l’Espagne, s’étaient opposés à sa présence. Malgré ces tensions, la rencontre marque un tournant diplomatique majeur, scellant la fin officielle des hostilités à Gaza sous médiation internationale.

