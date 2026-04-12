Tsahal affirme avoir mené un raid dans un hôpital du sud du Liban utilisé par le Hezbollah

L’armée israélienne affirme avoir mené une opération ciblée dans le sud du Liban contre des terroristes du Hezbollah retranchés dans un hôpital, relançant les accusations d’utilisation d’infrastructures civiles à des fins militaires. Selon Tsahal, des troupes de la brigade Givati ont investi l’hôpital gouvernemental de Bint Jbeil après avoir identifié une activité opérationnelle du mouvement terroriste chiite dans l’enceinte même de l’établissement.

D’après le communiqué militaire, plusieurs terroristes du Hezbollah ont mené des opérations de surveillance depuis le site, avant d’ouvrir le feu sur les forces israéliennes. « En un temps très court, les troupes ont éliminé les terroristes », indique l’armée, qui précise qu’« environ 20 terroristes ont été pris pour cible et éliminés dans la zone de l’hôpital afin de neutraliser une menace immédiate ».

À l’issue de l’assaut, les soldats israéliens affirment avoir découvert un stock d’armes appartenant au Hezbollah à l’intérieur du centre médical. Tsahal accuse l’organisation de « recourir de manière systématique et continue à l’enceinte de l’hôpital et à ses abords à des fins militaires », dénonçant une « violation grave du droit international ».

L’armée israélienne souligne avoir préalablement averti les autorités libanaises de cesser toute activité militaire dans les infrastructures médicales. « Avant l’opération, Tsahal a précisé aux autorités compétentes au Liban que toute activité militaire dans les hôpitaux devait cesser », affirme le communiqué, ajoutant que ces mises en garde ont été diffusées par différents canaux.

Ces accusations s’inscrivent dans un contexte de tensions persistantes à la frontière nord d’Israël. Tsahal avait déjà alerté sur l’utilisation d’ambulances et d’installations médicales par le Hezbollah à des fins opérationnelles.