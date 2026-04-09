Tsahal annonce avoir éliminé le secrétaire et neveu du chef du Hezbollah dans une frappe à Beyrouth

L’armée israélienne a annoncé avoir éliminé mercredi Ali Yousef Harshi, secrétaire personnel du secrétaire général du Hezbollah, Naim Qassem, dans la région de Beyrouth. Harshi, également neveu de Naim Qassem, occupait un rôle stratégique au sein de l’organisation, supervisant la gestion du bureau du chef du Hezbollah et assurant sa sécurité rapprochée.

Selon le porte-parole de Tsahal, cette opération s’inscrit dans la continuité des frappes menées au Liban, malgré le cessez-le-feu en vigueur avec l'Iran. Plusieurs infrastructures utilisées par le Hezbollah ont été ciblées dans le sud du pays, incluant des dépôts d’armes, des lanceurs de roquettes et des quartiers généraux de l’organisation.

Annonçant une vague sans précédent de frappes au Liban mercredi, le ministre de la Défense israélien Israel Katz a menacé le chef du Hezbollah et assuré qu'il serait éliminé tôt ou tard.

Durant la nuit, l’armée israélienne a également frappé deux points de passage stratégiques le long du fleuve Litani, utilisés par le Hezbollah pour transporter des milliers d’armes et de roquettes du nord au sud du Liban.