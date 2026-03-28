Tsahal annonce avoir éliminé un terroriste du Hezbollah opérant sous couverture de journaliste

Tsahal annonce avoir mené une frappe ciblée ayant permis d’éliminer Ali Hassan Chaïb, présenté comme un terroriste de l’unité de renseignement de la force Radwan du Hezbollah. Selon l’armée israélienne, l’individu opérait depuis plusieurs années sous couverture de journaliste pour la chaîne Al-Manar, tout en menant des activités opérationnelles au sein de l’organisation.

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D’après le communiqué militaire, il a joué un rôle actif dans la collecte de renseignements, notamment en repérant et en signalant les positions de soldats israéliens dans le sud du Liban et le long de la frontière. Il entretenait, selon Tsahal, des contacts réguliers avec d’autres terroristes, tant au sein de la force Radwan que dans l’ensemble de la structure du Hezbollah.

L’armée affirme également qu’il utilisait sa position médiatique pour diffuser des contenus de propagande et inciter à des actions contre les forces israéliennes et les civils. Même durant l’opération en cours, il a poursuivi ces activités, en relayant des informations sur les mouvements des troupes israéliennes.

Tsahal souligne que cette élimination s’inscrit dans sa stratégie visant à affaiblir les capacités du Hezbollah, qui agit au service de l’Iran et de participer activement aux attaques contre Israël. L’armée assure qu’elle poursuivra ses opérations contre les infrastructures et les membres de l’organisation.