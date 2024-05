Tsahal annonce la mort de quatre soldats tués au combat dans le nord de la bande de Gaza

Quatre soldats israéliens ont été tués au cours de combats contre le Hamas dans le quartier de Zeitoun à Gaza ce vendredi matin, annonce l'armée.

- Le sergent Itay Livny, 19 ans, du 931e bataillon de la brigade Nahal, de Ramat Hasharon.

- le sergent Yosef Dassa, 19 ans, du 931e bataillon de la brigade Nahal, de Kiryat Bialik.

- le sergent Ermiyas Mekuriyaw, 19 ans, du 931e bataillon de la brigade Nahal, de Beersheba.

- le sergent Daniel Levy, 19 ans, du 931e bataillon de la brigade Nahal, de Kiryat Motzkin.

Un autre officier et un soldat du 931e bataillon ont été grièvement blessés. Selon une première enquête de Tsahal, les quatre soldats ont été tués par un ou plusieurs engins explosifs dans une ruelle. Les troupes avaient effectué un raid sur un complexe scolaire où l'armée avait des indications d'activité du Hamas. Des armes et au moins un tunnel ont été découverts dans la zone de l'école. Les forces de défense israéliennes sont revenues à plusieurs reprises dans le quartier de Zeitoun depuis le début de la guerre, le Hamas ayant réussi à se regrouper dans des zones précédemment nettoyées par l'armée. Leur mort porte à 267 le nombre de soldats tués lors de l'offensive terrestre de Tsahal dans la bande de Gaza et des opérations menées à la frontière. Par ailleurs, deux autres soldats du 9e bataillon de la 401e brigade blindée ont été grièvement blessés par des tirs de RPG sur un char dans la zone de Rafah, au sud de Gaza.