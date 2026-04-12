Tsahal : des terroristes du Hamas impliqués dans des enlèvements d’otages éliminés lors d’une frappe à Gaza

L’armée israélienne affirme avoir éliminé plusieurs terroristes du Hamas impliqués dans l’enlèvement et la détention d’otages lors d’une frappe menée dans la bande de Gaza. Selon Tsahal, l’opération, conduite dans la nuit de vendredi à samedi dans le centre du territoire, visait une cellule armée qui s’apprêtait à mener une attaque imminente contre des forces israéliennes.

Après analyse des renseignements, l’armée indique que parmi les victimes figure Ali Sami Muhammad Shakra, commandant de peloton au sein de l’unité d’élite Nukhba du Hamas. Il a participé à l’attaque du 7 octobre 2023 et à l’enlèvement de plusieurs otages, dont Hersh Goldberg-Polin, Alon Ohel, Eliya Cohen et Or Levy, capturés dans un abri près de Re’im.

Deux autres terroristes du Hamas figurent également parmi les individus éliminés : Muhammad Mabhouh, commandant de compagnie au sein du bataillon de Bureij, et Muhammad Fuad Gasser Sayid, commandant de peloton. Selon Tsahal, ces derniers ont été impliqués dans la détention de l’otage Avinatan Or dans la bande de Gaza. L’armée a d’ailleurs diffusé une image montrant Sayid aux côtés de l’otage dans un tunnel du Hamas.

Tsahal précise que d’autres membres de la force Nukhba ont été éliminés lors de cette opération, notamment des terroristes impliqués dans des tirs de roquettes en direction du territoire israélien. L’armée souligne que la cellule visée avait franchi la « ligne jaune », une zone sensible, et représentait une menace directe et immédiate.