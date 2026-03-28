Tsahal frappe des sites clés du programme nucléaire et balistique iranien

Plus de 50 avions de chasse de l’armée de l’air israélienne ont mené vendredi une série de frappes coordonnées contre des infrastructures stratégiques du régime iranien dans trois zones distinctes du pays, selon Tsahal. Guidées par le renseignement militaire, ces opérations ont visé des installations liées aux programmes nucléaire et balistique, dans une offensive d’ampleur conduite en plusieurs vagues durant plusieurs heures.

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Parmi les cibles figurent notamment le site d’eau lourde d’Arak, considéré comme essentiel à la production de plutonium, ainsi qu’une installation située à Yazd, dédiée à la fabrication de matériaux explosifs nécessaires au processus d’enrichissement de l’uranium. L’armée israélienne indique également avoir frappé plusieurs sites de production d’armement, dont une installation industrielle militaire, un complexe relevant du ministère iranien de la Défense spécialisé dans le développement d’explosifs avancés, ainsi qu’un site produisant des composants pour missiles balistiques et systèmes de défense antiaérienne.

Selon Tsahal, certaines de ces infrastructures contribuaient à l’approvisionnement en armement de groupes terroristes soutenus par Téhéran, notamment le Hamas et le Hezbollah. L’ensemble de ces frappes aurait porté un coup significatif aux capacités de production militaire de l’Iran, tant dans le domaine nucléaire que balistique.

L’armée israélienne affirme poursuivre ses opérations contre les industries militaires iraniennes, avec pour objectif de réduire durablement les capacités stratégiques développées par le régime au fil des années.