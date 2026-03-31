Tsahal : le Hezbollah a "pris le contrôle" d’un village chrétien libanais et l’utilise pour mener des attaques

L’armée israélienne affirme que le Hezbollah a « pris le contrôle » d’un village chrétien du sud du Liban, l’utilisant comme base pour mener des attaques contre des cibles israéliennes. Selon Tsahal, le village de Qawzah serait désormais exploité par le groupe terroriste pour lancer des roquettes, des missiles ainsi que des tirs antichars, en s’appuyant sur des infrastructures civiles.

https://x.com/i/web/status/2038967373185667293 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dans un communiqué fondé sur des renseignements récemment déclassifiés, l’armée indique que le Hezbollah s’implante de manière « stratégique » dans des localités chrétiennes afin d’y conduire ses opérations. Cette tactique viserait, selon Tsahal, à bénéficier d’une forme de protection en raison de la sensibilité de ces zones, rendant plus délicates d’éventuelles frappes israéliennes.

« L’activité du Hezbollah au sein de zones civiles met directement en danger les habitants locaux », souligne l’armée israélienne, qui accuse l’organisation de se servir des populations comme boucliers humains. Cette stratégie s’inscrirait dans une dynamique plus large observée ces derniers mois, consistant à dissimuler des capacités militaires au cœur de zones habitées.

La semaine dernière, Tsahal avait déjà annoncé la découverte d’un tunnel attribué au Hezbollah, creusé sous une église dans la localité de Khiam, également dans le sud du Liban. Cette révélation avait renforcé les accusations israéliennes quant à l’utilisation d’infrastructures civiles et religieuses à des fins militaires.