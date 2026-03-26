Tsahal : plus de 750 terroristes du Hezbollah éliminés dans l’intensification des combats

L’armée israélienne affirme avoir franchi un nouveau cap dans ses opérations contre le Hezbollah au Liban. Selon le chef du commandement nord, le général Rafi Milo, plus de 750 terroristes du mouvement ont été éliminés depuis l’escalade des hostilités liée à la guerre avec l’Iran.

S’exprimant lors d’une évaluation de la situation dans le sud du Liban, le responsable militaire a indiqué que les forces israéliennes avaient élargi leur opération terrestre afin d’étendre la zone de sécurité le long de la frontière. « Nous opérons selon un plan structuré pour frapper l’ennemi, le repousser et éloigner la menace afin de mieux protéger les habitants du nord », a-t-il déclaré.

Tsahal a également mis en avant la destruction d’infrastructures à travers le territoire libanais, ciblant ce que l’armée décrit comme les « centres de gravité » de l’organisation. L’objectif affiché est de réduire durablement ses capacités opérationnelles, tout en exerçant une pression constante pour contraindre ses forces à se replier vers le nord.

Cette stratégie s’inscrit dans une dynamique d’intensification des combats sur le front nord, alors que les tensions régionales restent élevées. Les autorités israéliennes affirment vouloir créer une profondeur stratégique et restaurer la sécurité des localités frontalières, régulièrement visées par des tirs de roquettes et de drones.

Dans ce contexte, les opérations terrestres et aériennes se poursuivent, traduisant une volonté d’affaiblir significativement le Hezbollah sur le long terme, malgré les risques d’escalade dans une région déjà sous forte pression militaire et diplomatique.