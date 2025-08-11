Tsahal publie la photo du "journaliste" Anas Al Sharif aux côtés de Yahya Sinwar

Articles recommandés -

L’armée israélienne a diffusé ce lundi, via son porte-parole en arabe, une photographie montrant Anas Al Sharif, "journaliste" d’Al Jazeera éliminé la veille à Gaza, enlacé avec Yahya Sinwar, ex-chef du Hamas et principal responsable de l’attaque du 7 octobre. Selon Tsahal, cette image, ainsi que des documents saisis, confirment son rôle actif au sein de la branche armée du Hamas.

Dans un message publié sur X, le porte-parole a affirmé : « Comme nous l’avons dit dès le début, seuls des terroristes participent aux rassemblements du Hamas. Anas Al Sharif n’était pas un journaliste, mais un agent terroriste de l’organisation. »

Tsahal précise qu’Al Sharif dirigeait une cellule chargée de planifier et de coordonner des tirs de roquettes contre Israël. Des documents retrouvés à Gaza comme des listes de personnel, registres de formation, carnets d’adresses et fiches de paie prouvent « de manière irréfutable » son intégration dans l’appareil militaire du Hamas et ses liens avec la chaîne qatarie Al Jazeera, accusée par Israël de soutenir l’organisation.

L’armée israélienne souligne que l’opération ayant conduit à sa neutralisation a été menée avec des moyens précis et une surveillance aérienne afin de limiter les risques pour les civils. Elle affirme qu’elle poursuivra ses actions « avec force et détermination » contre toutes les infrastructures et acteurs du terrorisme dans la bande de Gaza.