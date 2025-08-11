Tsahal publie la photo du "journaliste" Anas Al Sharif aux côtés de Yahya Sinwar
Selon Tsahal, cette image, ainsi que des documents saisis, confirment son rôle actif au sein de la branche armée du Hamas.
L’armée israélienne a diffusé ce lundi, via son porte-parole en arabe, une photographie montrant Anas Al Sharif, "journaliste" d’Al Jazeera éliminé la veille à Gaza, enlacé avec Yahya Sinwar, ex-chef du Hamas et principal responsable de l’attaque du 7 octobre. Selon Tsahal, cette image, ainsi que des documents saisis, confirment son rôle actif au sein de la branche armée du Hamas.
Dans un message publié sur X, le porte-parole a affirmé : « Comme nous l’avons dit dès le début, seuls des terroristes participent aux rassemblements du Hamas. Anas Al Sharif n’était pas un journaliste, mais un agent terroriste de l’organisation. »
Tsahal précise qu’Al Sharif dirigeait une cellule chargée de planifier et de coordonner des tirs de roquettes contre Israël. Des documents retrouvés à Gaza comme des listes de personnel, registres de formation, carnets d’adresses et fiches de paie prouvent « de manière irréfutable » son intégration dans l’appareil militaire du Hamas et ses liens avec la chaîne qatarie Al Jazeera, accusée par Israël de soutenir l’organisation.
L’armée israélienne souligne que l’opération ayant conduit à sa neutralisation a été menée avec des moyens précis et une surveillance aérienne afin de limiter les risques pour les civils. Elle affirme qu’elle poursuivra ses actions « avec force et détermination » contre toutes les infrastructures et acteurs du terrorisme dans la bande de Gaza.