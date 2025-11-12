Turquie : 2 000 ans de prison requis par le parquet contre le principal rival d'Erdogan

Le principal opposant au président turc Recep Tayyip Erdogan fait face à des poursuites d'une ampleur inédite. Le parquet a déposé mardi un acte d'accusation massif contre Ekrem İmamoğlu, ancien maire d'Istanbul, réclamant une peine dépassant les 2 000 ans de prison.

Ce document de 3 900 pages vise 402 accusés et désigne İmamoğlu comme « chef et fondateur d'une organisation criminelle ». Selon l'accusation, il aurait versé et reçu des pots-de-vin à grande échelle, notamment dans le cadre de ses fonctions municipales. Les infractions reprochées sont passibles d'une peine cumulée comprise entre 828 et 2 352 ans d'emprisonnement. L'intéressé a toujours fermement contesté ces accusations, dénonçant une « tentative flagrante de l'empêcher de se présenter à la présidence ».

L'annonce de cette mise en examen a immédiatement fait plonger la Bourse d'Istanbul : l'indice principal a chuté de 3,1 % à la mi-journée, enregistrant sa pire séance depuis début septembre.

Cette offensive judiciaire contre İmamoğlu avait débuté en mars dernier, juste avant la réunion du principal parti d'opposition pour désigner son candidat à la présidentielle de 2028. L'université d'Istanbul a d'abord annoncé le retrait de son diplôme, le privant d'une condition indispensable pour briguer la présidence. Par la suite, des soupçons d'infractions terroristes ont été associés à son nom en raison de liens présumés avec des militants kurdes clandestins. Plus récemment, il a également été inculpé d'espionnage.

L'arrestation d'İmamoğlu en mars a déclenché une vague de manifestations rassemblant des dizaines de milliers de personnes dans les rues turques. Elle a également provoqué une crise économique majeure : la banque centrale a dû intervenir massivement, vendant plus de 50 milliards de dollars de réserves de change pour enrayer l'effondrement de la livre turque.

Depuis, le gouvernement turc essuie de vives critiques de la part des organisations de défense des droits humains et des instances internationales chargées de surveiller l'état de la démocratie dans le pays.

Élu maire d'Istanbul en 2019, İmamoğlu était devenu l'une des figures les plus influentes de la scène politique turque. Sa victoire avait été perçue comme le premier revers significatif pour le parti au pouvoir d'Erdogan depuis plus de vingt ans. Depuis, il incarne l'espoir de l'opposition, mais fait aussi l'objet d'une persécution systématique de l'appareil répressif présidentiel.

İmamoğlu n'est pas le seul visé. D'autres partis d'opposition et maires subissent une pression croissante. Ces derniers mois, la Turquie a intensifié sa répression contre les figures de l'opposition, avec l'arrestation de centaines d'élus et de fonctionnaires soupçonnés de corruption et d'autres infractions.

Cette vague répressive intervient dans un contexte où les candidats de l'opposition ont obtenu de bons résultats aux élections municipales de l'année dernière, laissant entrevoir une possible alternance démocratique que le pouvoir semble déterminé à empêcher par tous les moyens.