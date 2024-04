Turquie : Large victoire de l'opposition aux municipales, un "désaveu" pour Erdogan

Le principal parti d'opposition turc a porté un coup inattendu au pouvoir du président Recep Tayyip Erdogan, en remportant une large victoire aux élections municipales de dimanche. Le Parti républicain du Peuple (CHP, social-démocrate) conserve le contrôle des grandes villes, dont la capitale Ankara et la mégalopole Istanbul, où le maire sortant Ekrem Imamoglu s'assure un second mandat "inattendu".

Cette victoire historique de l'opposition surprend Erdogan, qui espérait reprendre le contrôle de ces villes moins d'un an après avoir brigué un troisième mandat présidentiel. Un coup dur pour le président de 70 ans, qui a mené campagne pour gagner à Istanbul, où il a grandi et dont il est devenu maire. C'est également la première fois depuis l'arrivée au pouvoir de M. Erdogan, il y a vingt et un ans, que son parti est battu dans les urnes à travers le pays.

Erdogan a reconnu que le scrutin ne s'était pas déroulé comme espéré, surtout neuf mois après les élections générales et législatives, dont l'AKP [Parti de la justice et du développement, islamo-conservateur] est sorti vainqueur. Les résultats montrent que nous avons perdu notre élan", a-t-il admis, qualifiant néanmoins les résultats de "tournant, pas de fin". Il a promis de "respecter la décision de la nation".

À Istanbul, Ekrem Imamoglu, 53 ans, a annoncé sa réélection sans attendre les résultats officiels. "Ce soir la démocratie va déferler […] sur les places, dans les rues, les universités, les cafés et les restaurants d'Istanbul", a-t-il lancé face à des milliers de partisans en liesse. À Ankara, le maire CHP Mansur Yavas, largement en tête, a affirmé que "ceux qui ont été ignorés ont envoyé un message clair à ceux qui dirigent ce pays".

Le ministre israélien des Affaires étrangères Israël Katz a commenté la défaite d'Erdogan dans un message sur X rédigé en turc. "C'est un message clair à @RTErdogan. Attaquer Israël ne fonctionne plus, trouvez de nouveaux matériaux", a-t-il affirmé.