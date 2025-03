Turquie : le parquet demande la détention prolongée du maire d'Istanbul

Les procureurs turcs ont demandé samedi à un tribunal d'Istanbul de maintenir en détention le maire Ekrem Imamoglu et quatre de ses collaborateurs, accusés de terrorisme et de corruption, a confirmé le bureau du maire. Imamoglu, figure majeure de l'opposition et rival potentiel du président Recep Tayyip Erdogan, a été placé en garde à vue mercredi. Il a rejeté ces accusations, les qualifiant d'"inimaginables et calomnieuses". La décision du tribunal est attendue ce dimanche.

Si le maire était reconnu coupable de terrorisme, la législation turque permettrait au gouvernement de nommer un administrateur pour prendre le contrôle de la municipalité d'Istanbul. Des manifestations massives ont éclaté samedi devant le siège de la mairie et le principal tribunal de la ville. La police a utilisé des gaz lacrymogènes et des projectiles au poivre pour disperser la foule, qui a riposté avec des pétards. Des affrontements similaires ont eu lieu à Ankara et Izmir pour la troisième nuit consécutive.

Le ministre de l'Intérieur Ali Yerlikaya a annoncé que 323 personnes avaient été interpellées en lien avec ces protestations, affirmant qu'"aucune tentative de nuire à l'ordre public ne sera tolérée". Le Parti républicain du peuple (CHP, opposition) a dénoncé une détention à motivation politique, tandis que le gouvernement maintient que le système judiciaire fonctionne de manière indépendante.

Imamoglu, 54 ans, était considéré comme un sérieux prétendant face à Erdogan, le dépassant même dans certains sondages. Il devait être officiellement désigné comme candidat présidentiel du CHP dans les prochains jours.