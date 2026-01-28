Turquie : six personnes arrêtées pour espionnage

Les autorités turques ont arrêté six personnes soupçonnées d’espionnage au profit des Gardiens de la Révolution islamique (IRGC), ont rapporté mercredi plusieurs médias locaux. Les suspects auraient mené des activités de surveillance visant des installations militaires et des sites stratégiques à travers le pays.

Selon la télévision publique TRT, les arrestations ont été menées lors d’une opération coordonnée dans cinq provinces, dont Istanbul et Ankara, à l’issue d’une enquête conjointe des services antiterroristes et du renseignement turc. Les suspects sont accusés d’avoir collecté et transmis des informations de nature sécuritaire à des agents iraniens.

D’après les autorités, le groupe a notamment effectué des repérages autour de la base aérienne d’Incirlik, dans la province d’Adana, qui accueille des forces américaines. Les enquêteurs soupçonnent également les suspects d’avoir surveillé le transit de drones à travers la Turquie, destinés à être utilisés dans d’autres pays. L’un des six individus arrêtés serait de nationalité iranienne, selon l’agence DHA.

Ces arrestations interviennent dans un contexte diplomatique sensible. Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a appelé Washington à reprendre des négociations avec Iran sur le dossier nucléaire. Dans un entretien à la chaîne Al Jazeera, il a estimé qu’« il est mauvais d’attaquer l’Iran » et que Téhéran se dit prêt à revenir à la table des discussions.

Hakan Fidan a plaidé pour une approche graduelle des différends avec l’Iran, appelant à traiter les dossiers « un par un » afin d’éviter une escalade. Il s’est également entretenu par téléphone avec son homologue iranien, Abbas Araghchi, afin d’évaluer les efforts visant à réduire les tensions régionales.