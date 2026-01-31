Turquie : un convoi d'aide à destination des Kurdes en Syrie bloqué avant d'atteindre la frontière

Un convoi humanitaire à destination de Kobané, ville à majorité kurde du nord de la Syrie, a été empêché d’atteindre la frontière par les autorités turques, ont dénoncé samedi plusieurs ONG ainsi qu’une députée turque présente sur place. Le blocage intervient alors que la situation humanitaire se dégrade rapidement dans la ville, encerclée par les forces syriennes malgré un accord politique annoncé la veille entre Damas et les Kurdes syriens.

Selon la plateforme de solidarité et de protection de Diyarbakir, à l’origine de l’initiative, 25 camions chargés d’eau, de lait, de préparations pour nourrissons et de couvertures, collectés dans le sud-est kurde de la Turquie, n’ont pas été autorisés à franchir la frontière. « Bloquer des camions transportant des biens de première nécessité est inacceptable, tant au regard du droit humanitaire que de la responsabilité morale », a dénoncé la plateforme sur le réseau X.

La députée prokurde Adalet Kaya, du parti DEM, qui accompagne le convoi, a indiqué que les camions restaient immobilisés dans un dépôt autoroutier. Elle affirme poursuivre les discussions avec les autorités afin d’obtenir un passage par le poste-frontière de Mursitpinar, fermé par Ankara depuis 2016 mais déjà ouvert ponctuellement pour l’acheminement de l’aide par le passé.

Sur le terrain, des habitants de Kobané font état de pénuries aiguës de nourriture, d’eau et d’électricité, alors que la ville accueille des déplacés fuyant l’avancée de l’armée syrienne. Les forces kurdes accusent Damas d’imposer un véritable siège. Les autorités turques, de leur côté, assurent que l’aide pourrait transiter par le poste-frontière d’Oncupinar, situé à plus de 180 kilomètres. Une option rejetée par les ONG, qui craignent que l’aide ne parvienne pas à Kobané.

Le parti DEM et le CHP, principale formation d’opposition en Turquie, appellent conjointement à l’ouverture immédiate de Mursitpinar afin d’éviter, selon eux, un « drame humanitaire ».