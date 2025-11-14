Turquie : un dessinateur emprisonné depuis juin pour caricature du prophète Mahomet reste en prison

Le dessinateur turc Dogan Pehlevan, arrêté fin juin pour une caricature accusée de représenter le prophète Mahomet, devait être libéré ce vendredi sous contrôle judiciaire. Mais il restera finalement en détention, cette fois pour « insulte au président », a confirmé l’organisation de défense des droits MLSA, citée par l’AFP.

Le tribunal pénal d’Istanbul avait ordonné sa remise en liberté dans le cadre de l’enquête initiale pour « incitation à la haine et à l’humiliation », décision dont l’AFP a pu obtenir copie. Toutefois, une autre procédure visant Pehlevan – pour offense au chef de l’État turc – l’empêche de quitter la prison.

Quatre autres employés du mensuel satirique Leman, inculpés dans la même affaire, ont en revanche été libérés dans l’attente d’un réexamen de leur détention.

Le dessin à l’origine de l’affaire, publié le 25 juin dans Leman, montre deux personnages se rencontrant dans le ciel au-dessus d’une ville ravagée par les bombes, l’un nommé Mohammed et l’autre Musa (Moïse). Pehlevan affirme que sa caricature n’a aucun lien avec le prophète Mahomet, et qu’elle visait uniquement à dénoncer « l’absurdité de la guerre ».

« J’ai voulu montrer que les âmes peuvent s’entendre, même au-dessus des conflits. Mais faut-il être mort pour s’en rendre compte ? », avait-il déclaré lors de son arrestation. Le dessinateur, actif depuis de nombreuses années en Turquie, souligne qu’il connaît la sensibilité extrême entourant les sujets religieux : « La première règle est de ne pas se moquer de la religion ».