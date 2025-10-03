Turquie : un homme arrêté à Istanbul pour espionnage présumé au profit du Mossad

Selon des médias turcs, dont la chaîne NTV, les services de renseignement turcs ont arrêté vendredi à Istanbul un homme soupçonné de travailler pour le Mossad dans le cadre d’une opération baptisée "Cocon". Le suspect, identifié comme Serkan Çiçek, aurait reconnu avoir mené des activités de surveillance visant un militant palestinien opposé à la politique israélienne au Moyen-Orient.

D’après les enquêteurs, Çiçek, qui avait changé de nom pour se faire appeler Mehmet Fatih Kalaş après avoir accumulé d’importantes dettes, avait quitté son poste d’inspecteur de la police en 2020 pour devenir détective privé et fonder sa société, Pandora Investigations. Son profil aurait attiré l’attention de Fayçal Rashid, présenté par les autorités turques comme un agent lié au centre des opérations cybernétiques israélien. Rashid se serait fait passer pour un employé d’un cabinet d’avocats étranger et aurait pris contact avec lui via WhatsApp le 31 juillet dernier.

https://x.com/i/web/status/1974028207427903698 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le Mossad aurait alors confié à Çiçek la mission de surveiller pendant quatre jours un militant palestinien vivant à Başakşehir, un quartier d’Istanbul. Pour ce travail, il aurait perçu 4 000 dollars en cryptomonnaie le 1er août. Le suspect aurait tenté de repérer sa cible en se faisant passer pour un locataire potentiel d’appartement et en pénétrant à deux reprises dans la résidence, sans parvenir à recueillir les informations demandées.

Les autorités turques affirment également que Çiçek avait été en contact avec Musa Koç et l’avocat Tuğrul Han Dib, deux hommes arrêtés dans une affaire distincte d’espionnage présumé pour le compte d’Israël. Koç a déjà été condamné à 19 ans de prison pour collaboration avec le Mossad.

Cette nouvelle arrestation illustre la multiplication des accusations d’activités clandestines israéliennes sur le sol turc. Ankara affirme depuis plusieurs mois avoir déjoué plusieurs réseaux d’espionnage visant notamment des responsables palestiniens et des ressortissants étrangers liés à la cause palestinienne.