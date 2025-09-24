Turquie : un humoriste et un rappeur emprisonnés pour une blague jugée offensante envers l’islam

Articles recommandés -

En Turquie, un humoriste et un rappeur ont été placés en détention provisoire après avoir été accusés d’incitation à la haine religieuse. Selon les procureurs, leur émission en ligne aurait contenu une blague faisant référence à un hadith — un enseignement du prophète Mahomet — considéré comme insultant.

L’incident concerne l’émission YouTube Soguk Savas, animée par Bogac Soydemir, dans laquelle était invité le rappeur Enes Akgunduz. Une remarque sur le hadith « Le vin est la mère de tous les maux » aurait déclenché la polémique. Les autorités estiment que cette référence pouvait « attiser l’hostilité sur des bases religieuses ».

Lors de leur comparution devant un tribunal d’Istanbul, les deux hommes ont nié toute intention de provocation. Soydemir a expliqué avoir lu à l’antenne un commentaire laissé par un spectateur, pensant qu’il s’agissait d’un simple jeu de mots. Il a assuré avoir retiré la vidéo dès qu’il a pris conscience du problème et a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux.

Akgunduz, de son côté, a rejeté toute idée d’offense volontaire et a affirmé que leurs propos avaient été mal interprétés. Cette affaire intervient dans un climat tendu pour la liberté d’expression en Turquie. Récemment, quatre dessinateurs du magazine satirique Leman ont eux aussi été incarcérés pour un dessin jugé offensant, que le président Recep Tayyip Erdogan avait qualifié de « vile provocation ».