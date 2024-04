Turquie : un incendie à Istanbul fait au moins 29 morts et plusieurs blessés

Un incendie survenu mardi dans une boîte de nuit d'Istanbul pendant des travaux de rénovation a tué au moins 29 personnes, selon des responsables. Plusieurs personnes, dont les gérants de la boîte de nuit, ont été arrêtées pour être interrogées.

Au moins une personne est soignée dans un hôpital, a indiqué le bureau du gouverneur d'Istanbul dans un communiqué. La boîte de nuit Masquerade, qui était fermée pour rénovation, se trouvait au rez-de-chaussée et au sous-sol d'un immeuble résidentiel de 16 étages dans le quartier de Besiktas, sur la rive européenne de la ville traversée par le Bosphore. L'incendie a été maîtrisé. Le gouverneur Davut Gul a déclaré aux journalistes présents sur les lieux que la cause de l'incendie faisait l'objet d'une enquête et que les victimes étaient probablement impliquées dans les travaux de rénovation. Des mandats d'arrêt ont été émis à l'encontre de cinq personnes, dont trois gérants de la boîte de nuit et un responsable des travaux de rénovation, a écrit le ministre turc de la Justice, Yilmaz Tunc, sur X. "L'inspection du site et la collecte de preuves se poursuivent, et une équipe de trois experts spécialisés dans la sécurité au travail et les incendies continue également son travail pour déterminer la cause de l'incendie", a-t-il ajouté.