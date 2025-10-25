Turquie : une effigie de Netanyahou pendue lors d’une manifestation

Une effigie du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a été suspendue à une grue lors d’une manifestation organisée dans la ville de Trabzon, au nord-est de la Turquie, selon plusieurs médias locaux.

L’effigie était accompagnée d’une pancarte en turc proclamant « Netanyahu’ya idam », soit « peine de mort pour Netanyahou ».

L’action a été revendiquée par Kemal Seğlam, professeur de communication visuelle à l’université d’Artvin Çoruh, connu pour ses positions anti-israéliennes. Dans des déclarations à la presse turque, il a affirmé vouloir « attirer l’attention sur les crimes de guerre commis à Gaza », ajoutant :

« Le droit à la vie des femmes, des enfants et des innocents à Gaza est systématiquement violé. Cette action est un appel symbolique ; le véritable jugement doit avoir lieu devant les tribunaux internationaux. »

Cet incident s’inscrit dans un climat d’hostilité croissante envers Israël en Turquie, alimenté par les déclarations virulentes du président Recep Tayyip Erdogan, qui a comparé à plusieurs reprises Israël aux nazis et Netanyahou à Hitler depuis le début de la guerre à Gaza.