Ultimatum américain : le président iranien affirme que 14 millions de civils sont « volontaires au sacrifice »

La manœuvre est perçue comme destinée à renforcer le moral des citoyens et à intimider l’opposition interne

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Iranian President Masoud Pezeshkian at the Imam Khomeini grand mosque in Tehran, Iran, Thursday, Jan. 1, 2026
Iranian President Masoud Pezeshkian at the Imam Khomeini grand mosque in Tehran, Iran, Thursday, Jan. 1, 2026 AP Photo/Vahid Salemi

Le président iranien Massoud Pezeskhian a déclaré ce mardi que plus de 14 millions d’Iraniens s’étaient portés volontaires pour « donner leur vie pour la défense de la patrie », dans le contexte de guerre avec Israël et les Etats-Unis. Il a également affirmé qu'il serait le premier à se sacrifier pour le pays.  

Le président a également mis en avant sa propre « disposition au sacrifice », une manœuvre perçue comme destinée à renforcer le moral des citoyens et à intimider l’opposition interne, alors que le pays subit des attaques ciblant ses infrastructures critiques.

Cette déclaration intervient alors que le président américain Donald Trump a fixé un ultimatum à Téhéran exigeant la réouverture du détroit d’Ormuz. 

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Édition Spéciale | Opération "Rugissement du Lion" : jour 38 de la guerre israélo-américaine contre le régime iranien | Partie 5 | 06/04/2026

Washington a averti que l’échéance de l’ultimatum, prévue ce soir à 20h00 (heure américaine), pourrait être suivie d’actions militaires visant les infrastructures stratégiques et énergétiques iraniennes, dans le but de faire pression sur le régime et de limiter sa capacité à poursuivre des opérations hostiles dans la région.

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