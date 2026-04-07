Ultimatum américain : le président iranien affirme que 14 millions de civils sont « volontaires au sacrifice »

Le président iranien Massoud Pezeskhian a déclaré ce mardi que plus de 14 millions d’Iraniens s’étaient portés volontaires pour « donner leur vie pour la défense de la patrie », dans le contexte de guerre avec Israël et les Etats-Unis. Il a également affirmé qu'il serait le premier à se sacrifier pour le pays.

Le président a également mis en avant sa propre « disposition au sacrifice », une manœuvre perçue comme destinée à renforcer le moral des citoyens et à intimider l’opposition interne, alors que le pays subit des attaques ciblant ses infrastructures critiques.

Cette déclaration intervient alors que le président américain Donald Trump a fixé un ultimatum à Téhéran exigeant la réouverture du détroit d’Ormuz.

Washington a averti que l’échéance de l’ultimatum, prévue ce soir à 20h00 (heure américaine), pourrait être suivie d’actions militaires visant les infrastructures stratégiques et énergétiques iraniennes, dans le but de faire pression sur le régime et de limiter sa capacité à poursuivre des opérations hostiles dans la région.